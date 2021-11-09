Üsküdar’da ters yöne giren otomobil dehşet saçtı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Üsküdar
Halk Caddesi üzerindeki Halk Dershanesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Halk Caddesi'nden hızla gelen otomobilin sürücüsü ters yöne girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 6 otomobile çarparak durabildi. Çapmanın etkisiyle bir otomobil yolun ortasına savrulurken, diğer araçlar ise yolun kenarında bulunan trafik işaretlerini gösteren tabelaları yıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü araç içinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kazanın akşam saatlerinde olması olası bir faciayı önledi.