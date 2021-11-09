Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar’da ters yöne giren otomobil dehşet saçtı
Giriş Tarihi: 9.11.2021 00:35

Üsküdar’da ters yöne giren otomobil dehşet saçtı

İHA
Üsküdar’da ters yöne giren otomobil dehşet saçtı

Üsküdar’da hızla ters yöne giren otomobil sürücüsü dehşet saçtı. Otomobilin park halindeki 6 araca çarparak durabildiği kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Üsküdar Halk Caddesi üzerindeki Halk Dershanesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Halk Caddesi'nden hızla gelen otomobilin sürücüsü ters yöne girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 6 otomobile çarparak durabildi. Çapmanın etkisiyle bir otomobil yolun ortasına savrulurken, diğer araçlar ise yolun kenarında bulunan trafik işaretlerini gösteren tabelaları yıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü araç içinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kazanın akşam saatlerinde olması olası bir faciayı önledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar’da ters yöne giren otomobil dehşet saçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA