Üsküdar’da toprak yüklü kamyon 3 otomobile çarptıktan sonra devrildi

Kaza, Üsküdar Ferah Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen toprak yüklü hafriyat kamyonu, cadde üzerinde ilerlerken orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, cadde ile Işın Sokak kesişiminde bulunan park halindeki 3 otomobile çarptı.
Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda önlem alırken itfaiye ekipleri araçlar üzerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.