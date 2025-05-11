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Giriş Tarihi: 12.5.2025

Uslanmaz hırsızlara devlet yumruğu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Uslanmaz hırsızlara devlet yumruğu
İstanbul Sultangazi'de bir kuyumcuya 5 Şubat günü giren hırsızlar, tam 3 kilogram altını çalıp kaçtı. Yaklaşık 12 milyon liralık soygun yapan çete üyeleri, ertesi gün de yandaki villaya giren soyguncular, yaklaşık 500 bin lira değerindeki saatleri alıp kaçtı. Harekete geçen ekipler kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri tek tek tespit etti. Şüphelilerden üçü, Hırsızlık Büro ekiplerinin araçla yaptığı kovalamaca sonucu yakalandı. Aynı şüphelilerin Arnavutköy'de bir villayı soymaya girdikleri ancak bahçedeki köpeği görünce kaçtıkları öğrenildi.
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Uslanmaz hırsızlara devlet yumruğu
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