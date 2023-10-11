Üst mahkemeden Büyükşehir’e ret! Meslek Fabrikası Binası İzmirlilerin kalacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Adıgüzel Eğitim, Kültür, Araştırma, Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı arasında, 2022'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehitler Caddesi üzerindeki eski un fabrikası olarak da bilinen ve şu an Meslek Fabrikası olarak kullanılan 119 yıllık binada faaliyet göstermek üzere İzmir Tarım ve Teknoloji Üniversitesi kurulmasına ilişkin işbirliği ön protokolü imzalandı. O süreçte protokole İZBB meclisinde AK Parti ve MHP grupları ret oyu kullanıp sert tepki gösterdi.

AK PARTİLİ HIZAL YARGIYA TAŞIDI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkanvekili Özgür Hızal, tartışma konusu olan tahsise ilişkin meclis kararını yargıya taşıdı. Hızal, binanın bedelsiz olarak vakfa tahsisine olanak tanıyan meclis kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürüp iptalini talep etti.

KARARIN İPTALİ TALEP EDİLDİ

İzmir 2. İdare Mahkemesine açılan davada "Bahse konu binanın, İzmir'de yaşayan herkes tarafından "Tarihi Un Fabrikası" olarak bilindiği, İzmir'in en önemli kültürel ve tarihi zenginliklerinden biri olduğu, İzmir'de günümüze kadar ayakta durabilen az sayıdaki tarihi eserden biri olduğuna dikkat çekildi. Dilekçede ayrıca kamu yararına uygun olarak kullanılan bu binanın, bu amaçtan vazgeçilerek bir vakfın kullanımına tahsis edilmesine olanak tanıyan meclis kararının amaç yönünden hukuka aykırı olduğu öne sürüldü.

YARGI BİNANIN TAHSİSİNE "DUR" DEDİ

Hızal'ın başvurusunu değerlendiren İzmir 2. İdare Mahkemesi, söz konusu binanın Adıgüzel Vakfı'na bedelsiz olarak tahsisine olanak tanıyan meclis kararını iptal etti. Tahsis işleminin belediye kanununa ve devlet ihale kanununa aykırı olduğuna dikkat çeken mahkeme, söz konusu binanın bedelsiz olarak özel bir vakfa tahsisi için belediyenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay almadığının da altını çizdi. Belediyelerin taşınmazlarıyla ilgili yetki ve imtiyazlarını kullanırken, özel hukuk kişileri gibi mutlak ve sınırsız bir mülkiyet hakkına sahip olmadığını belirten mahkeme, belediyenin kuruluş amacı ve görevleriyle sınırlı olan bu yetkinin ancak kamu yararı doğrultusunda ve yasada da belirtildiği gibi yalnız mahalli müşterek nitelikli bir belediye hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Mahkeme 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine aykırı olarak, ihale yapılmaksızın taşınmazın kullanımına izin verildiğini belirtip bu işlemin belediye ve Devlet İhale Kanunlarına açıkça aykırı olduğuna hükmetti. Ardından da tahsise ilişkin meclis kararını hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile iptal etti

BÜYÜKŞEHİR İTİRAZ ETTİ AMA…

Yaşanan şok gelişme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği 'iptal' kararına itiraz edip istinafa götürdü. Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını inceleyen 7'nci Dava İdare Dairesi, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın hukuka uygun olduğuna hükmetti, Ardından büyükşehir belediyesinin yaptığı itirazı ret etti.

YASAYA UYGUN

Mahkeme gerekçeli kararında idare mahkemesinin verdiği 'iptal' kararının dayandığı gerekçe ve usulün yasaya uygun olduğuna hükmetti. Mahkeme, bu nedenle kararın kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığının altını çizdi. Karar oybirliği ile alındı.

ŞOK ETKİSİ YARATTI

Mahkemenin ret kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesinde şok etkisi yarattı. Büyükşehir Belediyesinin, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunma hakkı bulunuyor.