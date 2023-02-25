Üst üste konuldu: Havadan böyle görüntülendi! Sahibi çıkmayan araçlara ne olacak?

Otoparka yaklaşık 3 bin aracın getirildiği ve bu araçlardan 3'te 1'inin orta hasarlı, 3'te 1'inin de ağır hasarlı olduğu öğrenildi. Ulaşılamayan ya da gelip alınamayan araçların bir süre sonra Milli Emlak'a devredileceği belirtildi.