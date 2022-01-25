Usta burun Alfa’dan acı haber!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde uzun yıllar görev yapan, hassas burnu ile tonlarca uyuşturucu ve yüzlerce zehir tacirinin yakalanmasına yardımcı olan dedektör köpek Alfa, geçtiğimiz yıl Haziran ayında emekliye ayrıldı. Yaklaşık 7 aydan bu yana Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde emekliliğin tadını çıkaran Alfa, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ALFA'YI KAYBETTİK

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Alfa'dan gelen acı haberi, kendisinin katıldığı operasyonlarda yer alan görüntiler ile sosyal medya hespalarından şu ifadeler ile duyurdu. "Alfa'yı kaybettik. Sayısız operasyonda hassas burnuyla ekiplerime yardımcı olmuş, tonlarca uyuşturucunun yakalanmasında görev almıştı. Haziran 2021 'de emekli ederek Köpek Eğitim Merkezimizde bakıma aldığımız Alfa, 24 Ocak 2022 günü hayatını kaybetti. Üzgünüz…"