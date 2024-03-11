Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Devlet Tiyatro sanatçısı Kayhan Yıldızoğlu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşlılığa bağlı organ yetmezliğinden 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun cenazesi Türk Bayrağına sarılı halde Levent Afet Yolal Camii'ne getirildi. Düzenlenen cenaze törenine aralarında Şener Şen, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen, Kerem Alışık, Birol Güven, Bekir Aksoy, Gökhan Keser, Meltem Cumbul gibi ünlü isimlerinde bulunduğu sanat camiasından birçok kişi katıldı. Usta oyuncunun taziyesini eski eşi Suna Yıldızoğlu, kızları Sibel Aybar ve Deniz Yıldızoğlu kabul etti.

ŞENER ŞEN, "ZOR KOŞULLARDA DAHİ MİZAHLA HAYATA TUTUNMASINI BİLİRDİ"

Oyuncu Şener Şen , "Özel bir kişiydi. İstediği gibi yaşadı. Farklı biriydi. En zor koşullarda bile mizahla hayata tutunmasını bilirdi. Allah rahmet eylesin" dedi.

SUNA YILDIZOĞLU, "SON ANA KADAR MUHTEŞEM BİR ADAMDI"

Cenaze törenine katılan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu, "Bir nesil kayboluyor. Sadece Kayhan değil, o giderken ondan çok şey götürüyor. O nesil bir daha olmayacak Türkiye'de. Kayhan gibi insanların yerini dolduracak kapasitede hiç kimse yok. Tabii ki üzülüyorum ama uzun yaşadı. Böyle insanlara ihtiyacımız var ama ömür yetmiyor. Onu bir tek ben değil herkes seviyordu. Onu sevmeyen yoktu herhalde. Başka bir adamdı. Benim kocamdı evet ama kocalık ayrı insanlık ayrı bir şey. Son ana kadar muhteşem bir adamdı. O kadar farklı bir dünyada yaşıyorduk ki, sonra dünya değişti. Onlar da gidiyor. Ben onu tanıdığımda çok gençtim, 19 yaşındaydım. Bana hayatımda ilk defa insan gibi davranan bir erkekle karşılaşmıştım. Sanattan, tiyatrodan, resimden bahsederdi. İlk önce arkadaş olduk, ben onun düşünce yapısına aşık oldum. Hiç zorlamadan, kadınlığımı ön planda tutmadan kalbime girdi. Ben ondan o kadar çok şey öğrendim ki hayata dair, kendi değerlerimi ondan öğrendim. Onunla tanışana kadar değerimi bilmiyordum" dedi.

DENİZ YILDIZOĞLU, "ÇOK DONANIMLI BİR BABAYDI YOKLUĞUNA ZAMANLA ALIŞACAĞIZ"

Babalarına veda eden kızları Deniz Yıldızoğlu, "Böyle insanlar gittikçe azalıyorlar. Çok değerli, çok yönlü bir insandı. Çok iyi derecede müzik, edebiyat, felsefe bilgisi olan bir kişiyi kaybettik" diye konuşurken, Sibel Aybar ise, " Kardeşime ek olarak çok da iyi bir babaydı. Çok insan yetiştirdi. Çok kıymetliydi. Çok entelektüel, çok akıllı bir insandı. Yokluğuna zamanla alışacağız" şeklinde konuştu.

MENDERES SAMANCILAR, "DEĞERLİ BİR SANATÇI DUAYEN BİR HOCAYDI"

Oyuncu Menderes Samancılar, "Kayhan abimiz gerçekten çok değerli sanatçılarımızdan biriydi. Duayen biri, iyi bir hocaydı. En azından ben onunla birlikte bir yol yürümüş olmaktan çok mutluyum. Birlikte 'Kürk Mantolu Madonna' da çalışmıştık. Yaşı o zaman bile hayli ileriydi ama gerçekten hepimize önder olacak kadar bir coşkusu vardı. Bu insanların yerleri doldurulamaz, en azından böyle uğurlarken saygımızı gösterelim. Yanında olalım. Bütün büyüklerimiz yolcu ediyoruz. Kayhan abimiz de asla unutmayacağımız abilerimizden biri" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN KESER, "BERABER ÇALIŞMAKTAN, KARŞILIKLI OYNAMAKTAN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Selena dizisinde usta oyuncu ile birlikte rol alan oyuncu-şarkıcı Gökhan Keser, "Başımız sağ olsun, üzgünüz tabii ki. Türk sineması ve onu tanıyan, sevenler için çok önemli bir isim, özel bir karakterdi. Burada da gelip son görevimizi yapmak istedim. Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Benim aslında karşılıklı olarak çok fazla sahnem yoktu ama ortak alanda hep birlikte vakit geçirirdik. O kadar çok sohbet ederdik, o kadar içten ve samimiydi ki. Tecrübelerini bizlere aktarırdı. Ben de elimden geldiği kadar onunla vakit geçirip ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Beraber çalışmaktan, karşılıklı oynamaktan çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

MELTEM CUMBUL, "HEM ÇOK İYİ BİR OYUNCU HEM DE ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Cenazeye katılan bir diğer ünlü isim oyuncu Meltem Cumbul ise, "Kayhan Yıldızoğlu hayatımda tanıdığım en nezaketli, en kibar insanlardan biriydi. Kendisini çok küçük yaşlarımda tanıdım. Ablam ve eniştemin arkadaşıydı. Hem çok iyi bir oyuncu hem de çok iyi bir insandı. Kendisi bir tane, başka da Kayhan Yıldızoğlu gelmez. Başımız sağ olsun" dedi.

Usta oyuncunun cenazesi Afet Yolal Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası alkışlarla birlikte defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'nda annesinin yanında toprağa verildi.