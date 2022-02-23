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Giriş Tarihi: 24.2.2022

‘Üstat’la Kırk Saat’

‘Üstat’la Kırk Saat’
İstanbul Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri, geçen kasım ayında yaşamını yitiren usta şair ve yazar Sezai Karakoç anısına özel bir program düzenledi. Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde 15-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen "Üstat'la Kırk Saat" adlı etkinlikler kapsamında kültür ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim, öğrencilerle bir araya geldi. Sarıyer'deki 21 farklı okulda, 34 şair, yazar ve akademisyenin katılımıyla Karakoç'un eserlerinin, duygu ve düşünce dünyasının ele alındığı etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında, Ayazağa Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç'un Eserlerine Toplu Bakış" sergisi düzenlendi.

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‘Üstat’la Kırk Saat’
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