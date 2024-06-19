Üsteğmen, eşini öldürmekten tutuklandı

Rize'nin Kalkandere ilçesi Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin 1.5 ay önce evlendiği eşi Aylin Ekşi, önceki gece lojmanda silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan ve gözaltına alınan Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu balistik çalışmalar sonucunda belli olacak. Alay Komutanı Albay Ali Güngör, çiftin bir buçuk ay önce evlendiğini ve kendilerine intikal eden herhangi bir sorunları olmadığını belirterek "Evde yalnızdılar. İlk etapta olayın şüphelisi olarak ilçe jandarma komutanı tutuklandı. İnceleme ve araştırmalar sürüyor. İntihar mı, cinayet mi, balistik çalışmalar sonucunda belli olacak. Çok üzücü bir olay" dedi. Aylin Ekşi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Artvin merkeze bağlı Erenler Köyü'nde toprağa verildi.