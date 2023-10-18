Üstgeçidi kullanmadı canından oldu

Kocaeli'nde, okuduğu üniversitenin kampüsünün önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Yener Kaymak yaşamını kaybetti. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak (20), önceki gün saat 18.00 sıralarında, okulunun bulunduğu Umuttepe Kampüsü'nün önünde yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada üniversitede güvenlik görevlisi olduğu öne sürülen bir sürücünün kullandığı otomobil, Kaymak'a çarptı. Metrelerce savrulan ve ağır yaralanan Kaymak, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Kazanın ardından bazı sosyal medya hesaplarında, Kaymak'ın kendisini kovalayan sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin altında kaldığı iddia edildi. SABAH'a konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, "İddialar asılsız. Olayı detaylı inceledik. Bölgedeki kamera kayıtlarında köpek kovaladığına dair bir görüntüye rastlamadık. Ne yazık ki genç kardeşimizin üstgeçidi kullanmadığı görüldü. O esnada bir araç kendisine çarpmış" dedi.