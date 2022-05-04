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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Üstün zekâlı Bartu’ya ABD’den davet

Üstün zekâlı Bartu’ya ABD’den davet
İzmirli 17 yaşındaki üstün zekâlı Bartu Çitci, ABD'nin bilim ve uzay araştırmalarıyla ünlü Rice Üniversitesi'nin mühendislik fakültesinden burslu eğitim için davet aldı. Bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan Nilüfer-İlker Çitci çiftinin oğulları Bartu Çitci'nin 150 IQ puanı ile üstün zekâlı olduğu henüz ilkokul 3. sınıftayken tespit edildi. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı İzmir Bilim ve Sanat Merkezi'ne (BİLSEM) kabul edilen Çitci, farklı ilkokul ve ortaokuldaki eğitimleri sırasında da TÜBİTAK'ın bilim olimpiyatlarında dereceler elde etti. 29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü 12. sınıf öğrencisi Çitci, Houston kentindeki eğitim kurumunda bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanında ilerleyecek.

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Üstün zekâlı Bartu’ya ABD’den davet
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