Haberler Yaşam Haberleri Üstüne kar kütlesi düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.1.2022 12:28 Son Güncelleme: 28.1.2022 12:43

Üstüne kar kütlesi düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Üstüne kar kütlesi düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep’te üzerine bir işyerinin tentesinde biriken kar kütlesi düşen 80 yaşındaki yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir marketin önündeki tente, üzerinde biriken karın ağırlığına taşıyamayarak çöktü. Çökme sırasında markete girmekte olan Ahmet Demirkıran, tentenin altında kaldı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından kar altından çıkarılan Ahmet Demirkıran, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Demirkıran, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

2 çocuk babası Ahmet Demirkıran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, kar yağışının ardından soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle çok sayıda kişinin düşerek hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, binaların çatılarında biriken kar nedeniyle vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan gölü’nde
İmamoğlu'nun balık sefasına tepkiler sürüyor! "Gündeminde İstanbul yok"
CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı ardı ardına istifa getirdi
SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun 'BOT' oyunu: İmamoğlu'na destek atarken fena yakalandı
Son dakika! Başkan Erdoğan: Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.
Bengü Beachley'ın babası SABAH'a konuştu: Caniliğin uyruğu yok
Yalnız Kurt izleyici karşısına çıkıyor! 15 Temmuz hain darbe girişiminin perde arkasını Yalnız Kurt aydınlatacak!
ASPİLSAN'dan yerli ve milli batarya üretiminde dev işbirliği
ARKADAŞINA GÖNDER
Üstüne kar kütlesi düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA