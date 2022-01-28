Üstüne kar kütlesi düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir marketin önündeki tente, üzerinde biriken karın ağırlığına taşıyamayarak çöktü. Çökme sırasında markete girmekte olan Ahmet Demirkıran, tentenin altında kaldı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından kar altından çıkarılan Ahmet Demirkıran, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Demirkıran, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

2 çocuk babası Ahmet Demirkıran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, kar yağışının ardından soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle çok sayıda kişinin düşerek hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, binaların çatılarında biriken kar nedeniyle vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istemişti.