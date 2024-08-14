Usulsüz satışa Maliye son verdi

HP'den Süleymanpaşa belediye başkan aday adayı olan Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, parkta kadın mutfağı adı altında bir kulübe kurdu. Başol, burada, hijyen belgesiz, vergisiz, adisyonsuz, usulsüz bir satış yeri açtı. Bu satış yerinde iki grup oluşturarak, bir hafta bir grup diğer hafta öbür grup olmak üzere satışlara başladı. Tekirdağ Kent Konseyi adı altında satış yapılan bu yerde fiyatlar keyfi olarak belirlendi. Kazanılan paranın da nereye gittiği belirlenemedi. Ancak kazanç yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Kavga nedeniyle yaralanan oldu. Olay yerine ambulans ve polis geldi. Süleymanpaşa Belediyesi'nin Berrin Başol'un işlettiği ve usulsüz çalıştırdığı gıda satış yerine CHP'li olduğu için göz yumduğu iddia edildi. Başol'un, "Kent Konseyi'nin ve buranın patronu benim" diyerek denetimlere engel olduğu ileri sürüldü. Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Taşkıran, kayıt dışı çalışan usulsüz işletmeye denetim için ekip gönderdi. Maliye müfettişleri satış yeri hakkında yasal işlem başlattı.