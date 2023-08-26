Ütü Neden Isınmaz? Ütünün Işığı Yanıyor Ama Isıtmıyor, Neden Olabilir?

Ütü neden ısınmaz konusunda pek çok kişi bilgi eksikliği yaşamaktadır. En fazla kullanılan ev aletlerinden olan ütünün arızalanması durumunda önemli bir ihtiyaç karşılanamadığından dolayı hızlıca araştırma yapmak sorunu gidermeye yardımcı olacaktır. Genellikle ısınma sisteminden ve ısıtıcı elemandan kaynaklanan problemlerin yol açtığı ütü neden ısınmaz, ışığı yanıyor ama ısıtmıyor, neden olabilir gibi sorulara yanıt bulmak önemlidir.

Ütü Neden Isınmaz?

Ütüler en fazla çalıştırılan ev aletlerinden olduğu için sık kullanıma bağlı olarak bazen arıza yapabilirler ve çözümü için birden fazla unsuru kontrol etmek gerekebilir. Elbette bunları yaparken en önemli şey güvenliği elden bırakmamak ve fişi çekerek ütünün enerjisini kesmektir.

Ütünün ısınmadığı durumlarda ütünün prize doğru şekilde bağlı olduğundan ve prizin çalışır vaziyette olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca ütüye güç kablolar aracılığıyla taşındığı için kablolarda bir kesik ya da kopukluk var mı kontrol edilmelidir.

Eğer bu problemler yoksa ütünün termostatı görevini tam olarak yerine getiremiyor olabilir. Bu gibi durumlar ütünün gerekli sıcaklığa kavuşamadan kapanmasına ya da hiç ısınmamasına neden olur. Ütünün ısınmamasına neden olacak bir diğer problem de ütünün rezistans yani ısıtıcı elemanında arıza bulunmasıdır.

Diğer yaygın ısınma problemleri arasında kireçlenme ve aşırı ısınma koruması yer alır. Eğer ütü çok fazla ısınıyorsa ütüdeki koruma yazılımı ütüyü fazla ısınmadan dolayı kapatır ve ütü bir süre sonra soğuduktan sonra yeniden kullanılabilir hale gelir.

Ütünün Işığı Yanıyor Ama Isıtmıyor Neden Olabilir?

Ütünün ışığının yandığı fakat ısınmadığı durumlarda genellikle problem ısıtıcı elemanından ya da ısıtma sisteminin arızalı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Isıtıcı eleman arızası, termostat sorunu, kablo hasarları ya da enerji kaynağından kaynaklanan bir problem ütünün ışığının yanmasına ama ısınmama ve çalışmamasına neden olur.

Ütünün ışığının yandığı fakat ısınmanın gerçekleşmediği anlarda çözüm için ilk önce güvenliği ele almaktır. Kabloyu prizden çekerek eğer ütü az da olsa ısınmışsa ütünün tamamen soğumasını beklemek gerekir. Sorun, tek başına çözülemeyecek gibiyse bir elektrikçi ya da ütü konusunda bilgili bir teknisyenden yardım almak faydalı olacaktır.