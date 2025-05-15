Ütü paket atölyesinde buhar kazanı patladı 1 kişi yaralandı! Patlamanın yaşandığı atölyenin kaçak olduğu tespit edildi

Çınar Mahallesi 708. Sokak'taki tekstil ürünlerinin ütülenip paketlendiği atölyeye ait, binanın dış bölümündeki alanda bulunan buhar kazanı saat 11.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle kazan ve iş yerinin çatısı sokağa düşerken, atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Atölyenin üst katında bulunan oto tamirhanesi, yan taraftaki oto yıkamacı ve sokaktaki araçlarda da hasar meydana geldi. Patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki bir iş yeri ile okulun camları da gelen parçalar nedeniyle kırıldı.

Görgü tanığı Mehmet Aydar, patlama dolayısıyla çatının uçtuğunu ve çevredeki araçlarda hasar olduğunu söyledi. Meydana gelen patlama sonrasında ekipler tarafından iş yerinde ve sokakta enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLADI "İŞ YERİNİN KAÇAK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.15 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 708. Sokak'taki bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patladığı belirtildi. Atölyenin dış bölümünde bulunan kazanın patlaması sonucu 1 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Yaralanan şahıs, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Patlama nedeniyle atölyede ve atölye dışında bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelmiştir. Yapılan ilk incelemede, bahse konu iş yerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.