Ütünün Altındaki Yanık Lekesi Nasıl Çıkar? Pantolondaki, Koltuktaki ve Kıyafetteki Ütü Yanığı İzi Nasıl Geçer ve Temizlenir?

Ev işleri ile ilgili sık karşılaşılan sorulardan biri de ütünün altındaki yanık lekesi nasıl çıkar sorusudur. Ütünün yanığı nasıl temizlenir bilmiyorsanız ama merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Eski ya da lekeli ütüler ile ütü yaptıktan sonra hepimizin merak ettiği soru kumaşta ütü yanığı nasıl geçer ya da kıyafetten ütü yanığı çıkar mı olmaktadır. Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak ve pantolon ütü yanığı nasıl geçer sorusunu çözmek için bu yazımızın detaylarına birlikte geçelim. Çözümler ve öneriler ile koltuktaki ütü yanık lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabına geçelim.

Ütünün Altındaki Yanık Lekesi Nasıl Çıkar?

Ütünün altındaki yanığı çıkarmanın farklı farklı yolları bulunmaktadır. Yanığın şekline ve derecesine bağlı olarak sizin ütünüzde hangisi etkili olur öğrenmek için detaylara dikkat etmeli ve iyice okumalısınız. İşte ütünün altındaki yanık lekesini çıkarmak için bazı yollar;

Beyaz Sirke ile Temizleme: Bir miktar beyaz sirkeyi cezvede ısıtın. Isınma derecesine gelen beyaz sirkenizle bir havlunun ucunu ıslatarak ütünüzün altını temizleyiniz.

Tuz ile Temizleme: Bir miktar tuzu bir gazete kağıdının üzerine dökün ve ütünüzü çalıştırarak tuzun üzerinde gezdirin. Ütünüz iyice ısındıktan sonra nemli bir bez ile silerek ütünüzün altını temizleyebilirsiniz.

Karbonat ve Sirke ile Temizleme: Bu yöntem daha çok teflon ütü altlarında işe yaramaktadır. Bir miktar sirke ile karbonatı karıştırıp bir bez yardımı ile ütünüzün altını silin. Bir iki tekrardan sonra ütünüzün altı temizlenecektir.

Kıyafetten Ütü Yanığı Çıkar Mı?

Kıyafetten, pantolondan ya da kumaştan ütü yanığı çıkarmak hepimiz için önemlidir. Hem farklı kumaş türlerinin olması hem de ütünün her kumaşa farklı hasar bırakması yüzünden bazen kumaştan ya da pantolondan ütü yanığı çıkarmak zor olsa da sizin için liste halinde hazırladığımız metotlara bakmalısınız;

Oksijenli Su: Yarım çay bardağı su ile yarım çay bardağı oksijenli suyu karıştırın ve bir bez yardımı ile lekenin olduğu bölgeye uygulayın. Yarım saat bekledikten sonra kıyafetinizi yıkayın.

Sirke: Kıyafetten ütü yanığı çıkarmak için yarım çay bardağı ılık su ile 4 yemek kaşığı sirkeyi karıştırıp bölgeye uygulayın. Yarım saat bekledikten sonra kıyafetinizi yıkayın.

Koltuktaki Ütü Yanık Lekesi Nasıl Çıkar?

Koltuktan ütü yanık izi çıkarmak da koltuk kumaşının çeşidine bağlı olsa da en yaygın yöntem oksijenli su ile olandır. Öncelikle koltuğunuzdaki lekenin üzerine sıcak su dökünüz. Sıcak suyu emdikten sonra yarım çay bardağı oksijenli su ile yarım çay bardağı suyu karıştırıp lekenin olduğu yeri siliniz. Silme işleminden sonra tekrar sıcak su ile durulayınız.