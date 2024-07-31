Üvey anne cinayetinin kaynağı Tiktok çıktı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde geçen 20 Şubat günü sokak ortasında yaşanan üvey anne cinayeti ile ilgili SABAH'ın ulaştığı detaylar kan dondurdu. Mehmetcan Y. (45) ile ikinci evliliğini yapan Dilek Y. (45), uyuşturucu bağımlısı 24 yaşındaki üvey oğlu Özkan Y. ile anlaşmazlık yaşıyordu. Bu nedenle genç adam evden ayrılıp yalnız yaşamaya başlamıştı.İddiaya göre, üvey oğluyla yaşanan sıkıntılardan bunalan kadın düğündeki altınları da alarak evden kaçtı. Dilek Y. bir süre sonra eve geri dönse de eşi aldatıldığını düşünüyordu.Olay günü küçük kızıyla birlikte sokakta yürüyen üvey annesinin yolunu kesen Özkan Y. kadının kafasına iki el ateş ederek öldürdü. Katil zanlısının izine ulaşamazken baba Mehmetcan Y. ve diğer oğlu Şahin Y. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, Özkan Y.'nin kendisini evden kovan ve uyuşturucu madde alması için para vermeyen üvey annesine husumet beslediğini anlattı. Telefon kayıtlarını inceleyen ekipler katil zanlısının, babası ve kardeşiyle iletişim halinde olduğunu tespit ederek şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Başsavcılık soruşturma kapsamında Dilek Y.'nin telefon incelemelerinde Erhan K. isimli erkekle konuştuğunu saptadı. Savcılık tarafından tanık olarak dinlenen adam, Tiktok üzerinden tanıştıklarını ve kadının evli olduğunu bilmediğini, hatta Dilek Y.'nin başkalarıyla da konuştuğunu iddia etti.Savcılık Mehmetcan Y. ve oğlu Şahin Y.'nin müebbet hapislerini istedi. Firari Özkan Y. hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.