Üvey anne işkencesi

KİLİS'TE 5 yaşındaki üvey kızını darp eden ve vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yakan üvey anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suriye vatandaşı 41 yaşındaki Z.M. eve geldiğinde eski eşinden olan 5 yaşındaki kızının ağladığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük kız, üvey annesi olan Safa Dur'un (35) işkence yaptığını anlattı. Babası tarafından hastaneye kaldırılan L.M. isimli küçük kız tedavi edilirken üvey anne polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Safa Dur, üvey kızını zaman zaman darp ettiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Dur, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıktan şikâyetçi olan Z.M, kızına işkence yapan eşinden boşanacağını söyledi.