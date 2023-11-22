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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Üvey baba dehşeti

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Üvey baba dehşeti
İstanbul'da hafriyat kamyonu şoförü Mehmet Kaya (47), boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Şadumane Kaya'yı (47) ve üvey kızını öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Korkunç olay Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Kaya, önce eşi Şaduname Kaya'yı evde silahla vurdu. Sesler üzerine kaçan üvey kızı Aleyna Dayıoğlu'nu ise sokakta yakalayıp öldürdü. Kaya, aynı silahla intihar etti. Ailenin bir komşusu, "Üvey kızını taciz ettiğini, bu yüzden boşanma aşamasında olduklarını biliyoruz" diye konuştu.

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Üvey baba dehşeti
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