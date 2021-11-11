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Giriş Tarihi: 11.11.2021 14:24 Son Güncelleme: 11.11.2021 14:58

Son dakika... Üvey baba dehşetini 112 ekipleri ortaya çıkardı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika... Üvey baba dehşetini 112 ekipleri ortaya çıkardı

Ankara’da Y.C.Ü isimli şahıs, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızı önce darp etti ardından vücudunda sigara söndürdü. Annesinin doğum yapması üzerine ambulansa binen küçük kızın durumunu 112 ekipleri fark etti. Y.C.Ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde K.Ç, doğum sancısı gelince 112 ekiplerine haber verdi. K.Ç'nin evine giden 112 ekipleri, evde, vücudunda morluk ve yara izleri bulunan bir çocuk olduğunu farketti. Kadın ile birlikte çocuğu da hastaneye getiren sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesi alınan K.Ç, birlikte yaşadığı Y.C.Ü'nün ayrıldığı eşinden olan kızını darbettiğini ve çocuğun vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi.

ANNEANNE VE TEYZEYİ SUÇLADI

Polisler tarafından gözaltına alınan Y.C.Ü, emniyetteki ifadesinde, çocuğu kendisinin değil, birlikte kaldığı anneanne ve teyzesinin darp ettiğini öne sürdü. Taksi şoförü olan Y.C.Ü, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi. Adliyede soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren kadın, önceki ifadesininden döndü ve Y.C.Ü'nün çocuğa zarar vermediğini öne sürdü. K.Ç, çocuğun nasıl yaralandığını ise söylemedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevkedilen Y.C.Ü, 'Kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' ve 'Eziyet' suçlarından tutuklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki talihsiz çocuğun vucudandaki yanık yaralarının ağır olduğu ve hayati tehlikenin bulunduğu öğrenildi.

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Son dakika... Üvey baba dehşetini 112 ekipleri ortaya çıkardı
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