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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Üvey baba vahşeti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Üvey baba vahşeti

Kayseri’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Kaya Doğan, eşi ile 3 yaşındaki üvey kızını boğazlarını keserek öldürdü

Kayseri'de yaşanan dehşet verici olay, Kocasinan ilçesindeki Erkilet General Emir Mahallesi Yunus Emre Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Kaya Doğan, eşi Hörmet Doğan'la tartıştı. Bir süre sonra cinnet getiren Kaya Doğan, mutfaktan aldığı bıçakla önce eşi Hörmet Doğan'ı daha sonra da Hörmet Doğan'ın ilk eşinden olan üvey kızı Yasemin Nur'u (3) bıçakladı. Her ikisinin de boğazlarını kesen Kaya Doğan daha sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Ardından yaralı halde polisi arayarak cinayeti ihbar etti. Eve gelen polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı. Yaralı Kaya Doğan hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren anne ile kızının cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Komşuları, çiftin eve 2 ay önce taşındıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Üvey baba vahşeti
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