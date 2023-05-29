Üvey babasıyla kavga etti, bıçakla öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi ölü olarak bulundu. Bu kişinin Murat Tok (37) olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından yapılan soruşturmada aracıyla bu bölgeye gelen Tok ile yanındaki kişinin arasında kavga çıktığı, şüphelinin cinayetin ardından kaçtığı tespit edildi. Çalışmayı genişleten ekipler, katil zanlısının Tok'un üvey oğlu D.A.G. (18) olduğunu belirledi. D.A.G'nin ilk ifadesinde, annesiyle arasında sorunlar bulunan Tok'un, kız kardeşlerine de rahatsızlık verdiğini ve uyuşturucu kullandığını, bunları konuşmak için buluştuklarında önce onun bıçak çektiğini, elinden bu bıçağı aldıktan sonra olayın gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.