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Giriş Tarihi: 1.3.2022 09:08 Son Güncelleme: 1.3.2022 09:09

Üvey babaya 16 yıl, 8 ay hapis

MEHMET AL MEHMET AL
Üvey babaya 16 yıl, 8 ay hapis

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde üvey kızına yönelik cinsel saldırı suçundan tutuksuz yargılanan üvey babaya 20 yıl hapis cezası verildi. İyi hal nedeniyle cezada indirime giden mahkeme üvey babayı 16 yıl, 8 ay hapis cezasına çaptırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan S.Ö. (46) birlikte yaşadığı H.A'nın kızı E.A. (23) ile iddiaya göre 2014 yılı başlarından itibaren kendisini ve annesini ölümle tehdit ederek birden fazla kez cinsel saldırıda bulundu. Yaşananların ortaya çıkması üzerine konu yargıya taşındı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada S.Ö. ile H.A'nın evli olmadığı ve bu nedenle E.A'nın üvey babası olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilerek sanığın cezalandırılması istenildi.

AVUKATTAN TALİMAT İSTEĞİ

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkemeye sanık üvey baba S.Ö. katılmazken, S.Ö'nün avukatı ve mağdur E.A. ile avukatı hazır bulundular.

Duruşmada sanık S.Ö'nün avukatı ise suçlamaları kabul etmedi. S.Ö'nün Çanakkale'de çalıştığını söyleyen avukatı, müvekkilinin ifadesinin alınması için bu şehirdeki mahkemeye talimat yazılmasını talep etti. Duruşmada avukatı, S.Ö'nün yeniden dinlenmesi talebinde bulunurken, mahkeme bu isteği reddetti. Ardından avukatı, S.Ö'nün beraatini talep ederek, aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

20 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık S.Ö'nün E.A'ya farklı tarihlerde birden fazla kez cinsel saldırı suçunu işlediğinden önce 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Ardından verilen cezada 1/6 oranında indirim yapan mahkeme S.Ö'ye 16 yıl, 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

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Üvey babaya 16 yıl, 8 ay hapis
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