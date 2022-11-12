Adana’da üvey evlat dehşeti

ÇOCUĞU KENDİ BÜYÜTTÜ

Olay, 31 Ekim'de merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmiye Sisli, 12 yıl önce Abdülkerim A. (46) ile evlendi. Abdülkerim A.'nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan oğlu B.A.'yı üvey annesi Nazmiye Sisli büyüttü. Nazmiye Sisli, 2012 yılda eşinden boşandı ancak aynı evde yaşamaya devam etti.

"ŞEREFİMİZLE OYNADIN"

Yaklaşık 2 ay önce gördüğü şiddetlere dayanamayan Nazmiye Sisli, evden ayrılarak annesine yerleşti. Babasıyla birlikte yaşamaya devam eden üvey evlat B.A., bu durumu hazmedemeyerek 31 Ekim günü üvey annesinin evine giderek kapı zilini çaldı. Nazmiye Sisli kapıyı açar açmaz B.A.'nın "Şerefimizle oynadın" diyerek saldırısına uğradı. Üvey evlat Nazmiye Sisli'in üzerine kezzap dökerek kaçtı.