Adana’da üvey evlat dehşeti

Adana'da 43 yaşındaki Nazmiye Sisli, boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski eşinin şiddetlerine dayanamayarak evini terk ederek annesine yerleşti. Nazmiye Sisli'nin 13 gün önce evine gelen 21 yaşındaki üvey oğlu B.A., kapıyı çaldı. Şüpheli B.A., kapıyı açan üvey annesine "Şerefimizle oynadın" diyerek elindeki kezzabı Nazmiye Sisli'ye dökerek kaçtı. Yüzünden, sırtından, bacağından ve boğazından ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Polis, firar olan üvey evlat B.A.'yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
ÇOCUĞU KENDİ BÜYÜTTÜ
Olay, 31 Ekim'de merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmiye Sisli, 12 yıl önce Abdülkerim A. (46) ile evlendi. Abdülkerim A.'nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan oğlu B.A.'yı üvey annesi Nazmiye Sisli büyüttü. Nazmiye Sisli, 2012 yılda eşinden boşandı ancak aynı evde yaşamaya devam etti.
"ŞEREFİMİZLE OYNADIN"
Yaklaşık 2 ay önce gördüğü şiddetlere dayanamayan Nazmiye Sisli, evden ayrılarak annesine yerleşti. Babasıyla birlikte yaşamaya devam eden üvey evlat B.A., bu durumu hazmedemeyerek 31 Ekim günü üvey annesinin evine giderek kapı zilini çaldı. Nazmiye Sisli kapıyı açar açmaz B.A.'nın "Şerefimizle oynadın" diyerek saldırısına uğradı. Üvey evlat Nazmiye Sisli'in üzerine kezzap dökerek kaçtı.
SALDIRGAN ARANIYOR
İhbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Üvey evladının saldırısına uğrayan Nazmiye Sisli'nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu. Sisli, 13 gündür hastanede tedavi görürken firari üvey evlat her yerde aranıyor.