Üvey kardeşi ve eş cinayetine haksız tahrik indirimli 48 yıl hapis talebi “Amacım korkutmaktı!

Olay, 13 Eylül'de, Yomra ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Yıldız, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu üvey kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi, kendi evinin yakınında, tabancayla vurdu. Osman ve Necla İğci olay yerinde öldü. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler, ilçede toprağa verildi. Gözaltına alınan Şükrü Yıldız çıkarıldığı mahkemece "nitelikli kasten öldürme suçundan" tutuklandı.

4 KURŞUN OSMAN'A, 5 KURŞUN NECLA'YA

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık Şükrü Yıldız hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimiyle 2 farklı suçtan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, silahtaki 9 kurşundan 4'ünün Osman İğci'ye, 5'inin ise Necla İğci'ye isabet ettiği ortaya çıktı. Dosyada ayrıca olay yerindeki evin çatısı ve çevresinde taş parçalarının bulunduğu yer aldı.

"KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM!"

Yılsız sorgusundaki ifadesinde, "Evde oturuyordum. Kim olduğunu anlamadığım kişiler evimin çatısına ve duvarına taş atıyordu. Sinirlerim bozuldu, bağırma sesi de duydum. Dışarı çıkıp, yaklaşık 50 metreden, yaşlılıktan kaynaklı iyi göremediğim için kim olduğunu anlamadığım ve taş atanlara silahla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım taşların bize zarar vermemesi ve onları korkutmaktı. Olay sonrası eşim koşarak yanıma gelerek, 'Ne yapıyorsun vurdun onları' dedi. Eve dönerek silahı odamdaki çekmeye koyup teslim oldum" dediği belirtildi.