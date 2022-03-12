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Giriş Tarihi: 13.3.2022

‘Uyan şehidim kızının ölümüne yol açan serbest kaldı’

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Uyan şehidim kızının ölümüne yol açan serbest kaldı’
Konya'da üniversiteye hazırlanan şehit kızı 17 yaşındaki Elif Karakuş'a çarpıp ölümüne neden olan sürücü Mücahit Yıldız (26) hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Muhammed Ali Karakuş'un kızı olan Elif Karakuş, 9 Aralık 2021'de yaşanan kazadan 12 gün sonra hayatını kaybetmişti. Sürücü Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yıldız hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Elif Karukuş'un ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle asli kusurlu, sürücü Yıldız'ın ise hızını azaltmadığı için tali kusurlu olduğu belirtildi. Anne Seniha Karakuş, sanık Yıldız'ın yargılama başlamadan önce tahliye edildiğini öğrenince, "Uyan şehidim, uyan Ali'm, kızının ölümüne neden olanı serbest bıraktılar" diyerek gözyaşı döktü.

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‘Uyan şehidim kızının ölümüne yol açan serbest kaldı’
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