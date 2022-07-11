Haberler Yaşam Haberleri “Uyanık beyin tümörü” ameliyatı gerçekleştirildi
Giriş Tarihi: 11.7.2022 10:47 Son Güncelleme: 11.7.2022 11:46

“Uyanık beyin tümörü” ameliyatı gerçekleştirildi

27 yaşındaki Danyel Yousuf, beynindeki tümörden, KKTC’de ilk kez, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde beyin cerrahisi ekibi tarafından yapılan uyanık beyin tümörü ameliyatı ile kurtuldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Uyanık beyin tümörü” ameliyatı gerçekleştirildi

Son dönemde sık sık havale geçiren ve sol tarafında güç kaybı yaşayan Danyel Yousuf'a YDÜ Hastanesi'nde gerçekleştirilen tetkiklerde beyin tümörü teşhisi konuldu. Yousuf, beynindeki 6 santimetre büyüklüğündeki tümörden, YDÜ Hastanesi'nde Doç. Dr. Özgür Çelik ve Dr. Hüsnü Koşucu tarafından "Uyanık Beyin Tümörü (Uyanık Kraniotomi)" tekniği ile gerçekleştirilen operasyonla ameliyat edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çelik başkanlığında gerçekleştirilen ameliyatı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Hüsnü Koşucu, Nöroloji uzmanı Dr. Nurhak Demir, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları Dr. Yeşim Taşeli ve Dr. Arda Yaman'ın da yer aldığı hekim kadrosu ve ameliyathane ekibi tarafından yapıldı.

Doç. Dr. Özgür Çelik, tümörün beyinden çıkarılması sırasında Uzm. Dr. Nurhak Demir ile koordineli çalıştıklarını, cerrahi işlem devam ederken hastanın nörolojik durumunun sürekli takip edildiğini, yapılan muayenelerle hastanın sol kol ve sol bacaktaki hareket yeterliliğinin sürekli değerlendirildiğini söyledi. Çelik, yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonunda vücudun sol tarafını hareket ettiren beyin bölgesinden yaklaşık 6 santimetrelik tümörün başarıyla çıkarıldığını kaydetti.

Uyanık beyin tümörü ameliyatlarının dünyada üst düzey ameliyatlar sınıfında kabul edildiğini ifade eden Doç. Dr. Özgür Çelik, "YDÜ Hastanesi'nde bu ameliyatları gerekli ve uygun hastalarda rutin olarak uygulamaya başladık. Bu ameliyatlar sırasında, tümörle sağlam beyin dokusu arasındaki sınırı belirlemede nöronavigasyon, güçsüzlük gelişme ihtimali olan kas gruplarının elektrofizyolojik olarak takibine olanak sağlayan nöromonitörizasyon ve tümörün beyinden çıkarılmasını kolaylaştıran ultrasonik aspiratör teknolojilerini kullanmaktayız" dedi.

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“Uyanık beyin tümörü” ameliyatı gerçekleştirildi
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