Uyanık esnaftan müşteriye darp

İstanbul Pendik'te aldığı limona fazla ücret isteyen seyyar satıcıya tepki gösteren vatandaş yumruk yedi. Burnu kırılan vatandaş şikâyetçi oldu. Sami B. (32) 11 Şubat'ta öğle saatlerinde Kaynarca Mahallesi'nde yolda gördüğü seyyar satıcıdan kilosu 10 liradan 2 limon almak istedi. Satıcı Murat B. (54), tartıda 300 gram gelen limonlar için 5 lira istedi. Sami B., "Limonun kilosu 10 lira. 300 gram geldi. Nasıl 5 lira oluyor? Hak mı, haram olmuyor mu" dedi. Seyyar satıcı ise, "İşine geliyorsa kardeşim bizde böyle" dedi. Sami B. zabıtanın gelmesini isteyince bu kez Murat B.'nin ortağı Halit S. "Bizle uğraşma. Yoluna git" dedi. Sami B. istenen ücrete tepkisini gösterirken satıcılar, Sami B.'ye saldırdı. Aldığı darbeyle burnu kırılan Sami B. kanlar içinde kalsa da satıcıların saldırısı sürdü. Sami B.'ye bıçak da sallayan satıcı, Sami B.'nin olay yerini gelen babasıyla da tartıştı. İhbar üzerine gelen polis tarafları ayırdı. Tarafların şikâyeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "yaralama" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.