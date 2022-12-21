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Giriş Tarihi: 22.12.2022

Uyanık kardeş milyonluk mirası böyle kaçırdı

Ankara’da şizofreni hastası babasına “sağlıklı raporu” alan oğlu, 100 milyon liralık mirası üzerine geçirdi. Miras hırsızlığı, diğer kardeşin babası için vasi tayin etmek istediği sırada ortaya çıktı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Uyanık kardeş milyonluk mirası böyle kaçırdı
MİLYONER ŞİZOFRENE 'SAĞLIKLI' RAPORU VERDİLER
Ankara'da yaşayan Berna B., şizofreni hastası babası Rıfat B. için vasi tayin talebinde bulunmak istedi. Ancak işlemler sırasında babasının 100 milyon liradan fazla parasının kardeşi Erdem B.'ye geçtiğini ve kendisinin de mirasçılıktan çıkarıldığını öğrendi. Kardeşinin, diğer kardeşlerden habersiz gerçekleştirdiği usulsüz işlemi fark eden Berna B. mahkemenin yolunu tutarken, mahkeme "yeterli delil olmadığı" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Karara itiraz eden Berna B., kardeşi Erdem B. hakkında da şikâyetçi olurken, mahkeme itiraza ilişkin "şüphe oluştuğuna" hükmederek başvuruyu kabul etti. Yeniden hastaneye gidip rapor almayı beklerken hayatını kaybeden baba hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporları, mahkeme kararıyla usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığının tespiti için üst kurula gönderildi.



20 YIL HAPİS TALEBİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, şizofreni hastası olmasına rağmen baba Rıfat B. için "sağlıklı" olduğuna dair rapor hazırlayan doktorlar hakkında soruşturma açtı. Gazi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. B.C., Dr. Öğretim Üyesi İ.E.E. ve Prof. Dr. Z.A. ile kardeşler Erdem B. ve Nihan B. hakkında maddi menfaat karşılığında rapor hazırlandığı gerekçesiyle 'Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği', 'Rüşvet Almak ve Vermek' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aynı soruşturma kapsamında görülen bir başka "tehdit" davasında, Erdem B.'nin vasiyetnameyi kendisinin hazırladığı ifadeleri de dosyaya girdi.




"VASİYETİ KENDİSİ HAZIRLADI"
Buna göre Erdem B.'nin eski ortağı olan M.M.P., kız kardeşlerden Berna B.'ye ulaşarak itiraflarda bulundu. Görüşmede eski ortak, Erdem B.'nin şizofren olan babasını önce "sağlıklı" olarak gösterdi, ardından sahte vasiyet yazdı. Yazılan vasiyetle miras Erdem B.'ye geçti. Eski ortak, Berna B.'ye, Erdem B.'nin konuyu kendisine de mail ile gönderip fikrini aldığını söyledi. M.M.P., bunun üzerine Erdem B.'nin kendisinin "Eğer ben seninle uğraşırsam 7 yıldan 12 yıla yatarın var" şeklinde tehdit edildiğini söyledi. M.M.P.'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, Erdem B.'nin "tehdit" suçundan 1120 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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Uyanık kardeş milyonluk mirası böyle kaçırdı
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