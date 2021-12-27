Uyanık veteriner Bakanlığa tosladı

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, her ilde olduğu gibi Ağrı'da da küçükbaş hayvan sayısının artırılması amacıyla bölgede ikamet eden tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için faizsiz 7 yıl geri ödemeli kredi imkanı fırsatı sundu. Bu kredilerden yararlanmak isteyen bazı vatandaşlara Ağrı Tarım İl Müdürlüğü'nde zorluk çıkartıldığı, dosyaların zamanında hazırlanmadığı ve ödeme işlemlerinin geciktirildiği ihbarını alan Bakanlık yetkileri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yüzlerce dosyayı inceleyen yetkililer, mağdur olan çiftçilerin de ifadesine başvurdu.

JANDARMA TAKİBE ALDI

Soruşturma kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel dedektifler, kredi ve hibe desteklerinden yararlanmak isteyenlere zorluk çıkarttığı, ödeme işlemlerinin hızlandırılması karşılığında köylülerden rüşvet aldığı ileri sürülen Ağrı İl Tarım Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimi MK.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

"MÜJDEMİ İSTERİM"

Jandarma yaptığı teknik takip sonucu veteriner hekimi M.K.'nin kredi ve hibeleri kendisi çıkartmış gibi göstererek onlarca köylüden rüşvet aldığını tespit etti. Veteriner Hekimi M.K'nin Beşbulak Köyü'nde kredisi onaylanan vatandaşları arayarak " senin işin tamam, müjdemi isterim" diyerek işin tamamlanması karşılığında bir koyun yada 1.500 TL istediği bilgisini alan Jandarma timleri bakanlık yetkilileriyle birlikte operasyon için düğmeye bastı.

5 KOYUNLA YAKALANDI

Jandarma timlerinin yaptığı soruşturmadan habersiz önceki gün İl Tarım Müdürlüğü'ne ait araçla Beşbulak Köyü'ne gelen veteriner M.K., daha önce telefonla görüştüğü kredisi onaylanan çiftçilerden topladığı 5 koyunu kamyonete yüklettiği sırada Jandarma tarafından gözaltına alındı.

M.K.'ın rüşvet karşılığı aldığı ileri sürülen 5 koyun sahiplerine geri iade edilirken Bakanlık yetkileri ve Jandarma vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.