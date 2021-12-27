Haberler Yaşam Haberleri Uyanık veteriner Bakanlığa tosladı
Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:52 Son Güncelleme: 27.12.2021 13:09

Uyanık veteriner Bakanlığa tosladı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Uyanık veteriner Bakanlığa tosladı

Ağrı’da Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen kredi ve hibeleri kendisi çıkartmış gibi göstererek onlarca köylüden rüşvet aldığı ileri sürülen veteriner hekimi, bakanlık yetkilileri ve jandarmanın yaptığı ortak operasyonla yakayı ele verdi. Köylüleri arayarak “senin iş tamam, müjdemi isterim” diyerek rüşvet aldığı ileri sürülen il müdürlüğünde görevli M.K., Beşbulak Köyü’nde köylülerden topladığı 5 koyunla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, her ilde olduğu gibi Ağrı'da da küçükbaş hayvan sayısının artırılması amacıyla bölgede ikamet eden tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için faizsiz 7 yıl geri ödemeli kredi imkanı fırsatı sundu. Bu kredilerden yararlanmak isteyen bazı vatandaşlara Ağrı Tarım İl Müdürlüğü'nde zorluk çıkartıldığı, dosyaların zamanında hazırlanmadığı ve ödeme işlemlerinin geciktirildiği ihbarını alan Bakanlık yetkileri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yüzlerce dosyayı inceleyen yetkililer, mağdur olan çiftçilerin de ifadesine başvurdu.

JANDARMA TAKİBE ALDI

Soruşturma kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel dedektifler, kredi ve hibe desteklerinden yararlanmak isteyenlere zorluk çıkarttığı, ödeme işlemlerinin hızlandırılması karşılığında köylülerden rüşvet aldığı ileri sürülen Ağrı İl Tarım Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimi MK.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

"MÜJDEMİ İSTERİM"

Jandarma yaptığı teknik takip sonucu veteriner hekimi M.K.'nin kredi ve hibeleri kendisi çıkartmış gibi göstererek onlarca köylüden rüşvet aldığını tespit etti. Veteriner Hekimi M.K'nin Beşbulak Köyü'nde kredisi onaylanan vatandaşları arayarak " senin işin tamam, müjdemi isterim" diyerek işin tamamlanması karşılığında bir koyun yada 1.500 TL istediği bilgisini alan Jandarma timleri bakanlık yetkilileriyle birlikte operasyon için düğmeye bastı.

5 KOYUNLA YAKALANDI

Jandarma timlerinin yaptığı soruşturmadan habersiz önceki gün İl Tarım Müdürlüğü'ne ait araçla Beşbulak Köyü'ne gelen veteriner M.K., daha önce telefonla görüştüğü kredisi onaylanan çiftçilerden topladığı 5 koyunu kamyonete yüklettiği sırada Jandarma tarafından gözaltına alındı.

M.K.'ın rüşvet karşılığı aldığı ileri sürülen 5 koyun sahiplerine geri iade edilirken Bakanlık yetkileri ve Jandarma vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

PKK imamlarına seçim talimatı! PKK'nın sözde hocalarına Demirtaş ziyareti
Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
Şehit ailesinin sevinci yarıda kaldı! 8 yıl ceza aldı,1 günde çıktı
Çirkin zorbalığa hapis cezası! Haşemalı kız kardeşleri havuzdan çıkartmıştı
Beş gün düşünüp bunu bulmuşlar
Yok öyle yirmi beş kuruşa simit
Bakan Soylu'dan İBB'deki terörle ilişkili isimler teftişine ilişkin son dakika açıklamaları
Sizi kim kurtaracak Aykut Bey?
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Harry Potter detayı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyanık veteriner Bakanlığa tosladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA