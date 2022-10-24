Uyardığı kuzenler tarafında bıçaklandı

Adana'nın Veysel K. ve kuzeni M.K., parka alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. O sırada parkta bulunan ve sesten rahatsız olan Müslüm Olcay, kuzenleri uyardı. Olcay ile kuzenler arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. M.K. Müslüm Olcay'ı iki yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Müslüm Olcay, hastanede entübe edilirken yakalanan kuzenler tutuklandı.

BAŞINDAN BIÇAKLADI

Olay 16 Ekim'de Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Heykelli Park'ta meydana geldi. Veysel K. (19) ile kuzeni M.K. (17), parka gidip içki içmeye başladı. Bu sırada tartışan iki kuzen, birbirlerine bağırdı. Sesten rahatsız olan parktaki Müslüm Olcay (31), kuzenleri uyardı. Bunun üzerine M.K., kuzeni Veysel K.'nin cebindeki bıçağı alıp, Müslüm Olcay'ı karnından ve başından bıçakla yaraladı. Olcay kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

ENTÜBE EDİLDİ

Şüphelilerin caddede koştuğu anlar bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Olcay, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Olcay, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin dolmuşa binip, Barbaros Mahallesi'ne gittiklerini tespit etti.

"ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Zanlılar Veysel K. ile kuzeni M.K., arkadaşlarının evinde olayda kullandıkları bıçakla birlikte yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.K., Müslüm Olcay'ın küfrederek üzerine geldiğini, bu nedenle bıçakladığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ile Veysel K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olcay'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.