Uyarılar dinlenmedi Adana göle döndü!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, uyarılara rağmen Adana'da her yağmurda yaşanan su baskınlarına karşı bir önlem alınmadığını, kış için de hazırlık yapılmadığını belirterek büyükşehir belediyesinin acilen tedbir alması için çağrıda bulundu. Kanlı, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) yüksek hizmet üretim potansiyeli ve geniş mali kaynaklarına rağmen verimli çalışmadığını dile getirdi.

SU BASKINLARI DAHA DA ARTACAK

Kışın su baskınlarının daha da artacağına dikkat çeken Kanlı, "Uyutmayan sineklerle, burunları tıkayan lağım kokularıyla yaz geçti. Yayla mevsimi kapandı, okullar açıldı. Yaşananlar ve yaşanacaklar yine belli. Önümüzdeki günlerde araç trafiği çilesi daha da ağırlaşacak, kaldırımlar daha yürünmez hale gelecek. Yağmurlarla birlikte önümüzdeki aylarda su baskınları daha da artacak" dedi.

IZGARALARDA TEMİZLİK YOK

ASKİ'nin 2022 yılına ait resmi raporunu kaynak gösteren Başkan Yusuf Kanlı, "MHP'nin yönetimde olduğu 2014-2019 döneminde Adana'da yılda 80 bine yakın ızgara temizliği yapılırken, bizden sonraki dönemde bu rakam 2 binlere düşmüştür. Yine aynı dönemde yıllık kanalizasyon ve şebeke temizliği 1 milyon 150 bin metreye ulaşırken CHP'li dönemde bu sayı 200 binlere gerilemiştir" diye konuştu.

"SORUNLARI ÇÖZMEYE DAVET EDİYORUZ"

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, "Sayın Zeydan Karalar önceki dönemi 'Borcumuz çok' diyerek ve bahane üreterek geçirdi. Yeni dönemde ise 'Belediyenin geliri 4, borcu 1 olması' nedeniyle bahane üretme şansı kalmadı. Konserlere, şenliklere, reklam çalışmalarına fazla dalan Zeydan beyi, film izlemeyi bırakıp biraz da Adana'ya vakit ayırmaya, sorunları çözmeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.