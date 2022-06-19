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Giriş Tarihi: 19.6.2022 12:17

Uyarılara rağmen 1 yıl 1 dakika ile kaybedildi

İHA
Uyarılara rağmen 1 yıl 1 dakika ile kaybedildi

Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek isteyen 2 genç kız, tüm uyarılara rağmen kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelince sınava alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. oturumu bugün 10.15'te tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da başladı. 160 soruyu cevaplamaları için adaylara 180 dakika verildi. Adaylar saatler öncesinden sınava gireceği okul ve fakülteler önünde yoğunluk oluşturdu. Adayların en yoğun olarak sınava girdiği noktalardan biri de Akdeniz Üniversitesi oldu. Sabah erken saatlerde araçları ile üniversiteye gelen aileler ve adaylar araç yoğunluğu oluşturdu.
Görevliler tarafından adayların üzeri detaylı bir şekilde arandı. Salona metal eşya, etiketi bulunan su, anahtarlık, bozuk para ve kolyeler alınmadı.

KAPILARIN KAPANMASINDAN 1 DAKİKA SONRA GELEREK İÇERİ GİREMEDİ

Öğrenciler sınav için sınıflarına girerken dışarıda ise aileler heyecanlı bir şekilde bekledi. Görevliler saat 10.00'a doğru sürekli dışarı çıkarak adayları son dakikaların kaldığını belirterek uyardı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınava girecek olan adaylarından bazıları tüm uyarılara rağmen son dakikada kapıdan içeri girerken 2 genç kız ise kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelerek içeri giremedi. Görevlilere kapıların acımasını isteyen 2 aday bir cevap alamayınca kapı önünden ayrıldı.

"BUGÜN BİRAZ DAHA RAHATIZ"

Sınava giren kızını kapıda bekleyen Ersin Erkan, "Kızıma ve diğer adaylara başarılar diliyorum. Dün biraz daha heyecanlıydık. Bugün biraz daha rahatız. Dün sınavın iyi geçtiğini söyledi. Haklarında hayırlısı ne ise o olsun. Herkese başarılar diliyorum. Herkes çocuklarından umutlu. Umarım çocuklarımız vatanına milletine faydalı olurlar" sözlerine yer verdi.


(EG-BA-Y)

19.06.2022 11:26:57 TSI
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Uyarılara rağmen 1 yıl 1 dakika ile kaybedildi
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