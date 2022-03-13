Uygulama noktasında durdurulan araçta 140 kilo eroin bulundu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sur ilçesi Silvan Yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolünde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda M.K.S ve F.S. 'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli araç durduruldu.

Uyuşturucu köpekleri Risko ve Çiko'nun yardımlarıyla aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş paketler halinde zulalanmış 261 parça halinde toplam 140 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.S. ve F.S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.