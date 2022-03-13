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Giriş Tarihi: 13.3.2022 09:38 Son Güncelleme: 13.3.2022 10:02

Uygulama noktasında durdurulan araçta 140 kilo eroin bulundu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Uygulama noktasında durdurulan araçta 140 kilo eroin bulundu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Silvan karayolu uygulama noktasında yapılan denetimlerde dedektör köpekler “Risko” ve “Çiko” 140 kilogram eroini buldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sur ilçesi Silvan Yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolünde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda M.K.S ve F.S. 'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli araç durduruldu.

Uyuşturucu köpekleri Risko ve Çiko'nun yardımlarıyla aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş paketler halinde zulalanmış 261 parça halinde toplam 140 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.S. ve F.S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Uygulama noktasında durdurulan araçta 140 kilo eroin bulundu
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