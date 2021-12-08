Uygulama noktasından kaçan araçta kadın cesedi bulundu

Olay; dün akşam saatlerinde meydana geldi. Diyarbakır İncehıdır jandarma komutanlığı uygulama noktasından kaçan otomobil ihbarı üzerine Siverek Diyarbakır karayolunun 20'inci kilometresinde Siverek Jandarma ekipleri uygulama noktası kuruldu.

Uygulama noktasında yaklaşan otomobil Siverek Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan Müslüm Abacıoğlu yönetimindeki otomobil önce ilçe sanayi sitesine girip izini kaybettirmeye çalıştı, daha sonra Siverek Devlet hastanesi bahçesine girdi.

Jandarma tarafından hastane bahçesinde araçta yapılan incelemede ön koltukta Özgül Zonturlu'nun başından vurulduğu ve otomobilde 6 yaşındaki Hiranur Abacıoğlu olduğunu belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken yaşamını yitiren Özgül Zonturlu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede otomobilde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta Müslüm Abacıoğlu ve Özgül Zonturlu'nun imam nikâhlı boşanmış aile olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da ikamet eden boşanmış çiftin tekrar bir araya gelerek barışmaya çalıştığı ve gezmek amaçlı 6 yaşındaki kızları ile Diyarbakır iline gittikleri belirtildi.

Cinayet şüphelisi Koca Müslüm Abacıoğlu; İfadesinde barışmak için Diyarbakır iline gezmeyen gittik ve yolda tekrar tartışmaya başladık, tartışma sırasında eski eşim Özgül Zonturlu otomobilde bulunan bana ait ruhsatsız tabancayı alarak kendisini vuracağını söyledi, o esnada engel olamaya çalıştım ancak yaşanan kargaşada bir anda tabanca ateş aldı" dedi.

Otomobilde yaşananlara tanık olan ve koruma altına alınan 6 yaşındaki Hiranur psikolog gözetiminde alınan ifadesinde annesinin kendisini vurduğunu iddia etti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.