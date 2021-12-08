Haberler Yaşam Haberleri Uygulama noktasından kaçan araçta kadın cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 8.12.2021 12:13 Son Güncelleme: 8.12.2021 13:15

Uygulama noktasından kaçan araçta kadın cesedi bulundu

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Uygulama noktasından kaçan araçta kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, uygulama noktasından kaçan otomobili takibe alan jandarma ekipleri bir süre kovalamacanın ardından aracı Siverek Devlet Hastanesinde içerisinde başından vurulmuş kadın cesedi ve 6 yaşındaki küçük çocukla birlikte yakaladı.

Olay; dün akşam saatlerinde meydana geldi. Diyarbakır İncehıdır jandarma komutanlığı uygulama noktasından kaçan otomobil ihbarı üzerine Siverek Diyarbakır karayolunun 20'inci kilometresinde Siverek Jandarma ekipleri uygulama noktası kuruldu.

Uygulama noktasında yaklaşan otomobil Siverek Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan Müslüm Abacıoğlu yönetimindeki otomobil önce ilçe sanayi sitesine girip izini kaybettirmeye çalıştı, daha sonra Siverek Devlet hastanesi bahçesine girdi.

Jandarma tarafından hastane bahçesinde araçta yapılan incelemede ön koltukta Özgül Zonturlu'nun başından vurulduğu ve otomobilde 6 yaşındaki Hiranur Abacıoğlu olduğunu belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken yaşamını yitiren Özgül Zonturlu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede otomobilde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta Müslüm Abacıoğlu ve Özgül Zonturlu'nun imam nikâhlı boşanmış aile olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da ikamet eden boşanmış çiftin tekrar bir araya gelerek barışmaya çalıştığı ve gezmek amaçlı 6 yaşındaki kızları ile Diyarbakır iline gittikleri belirtildi.

Cinayet şüphelisi Koca Müslüm Abacıoğlu; İfadesinde barışmak için Diyarbakır iline gezmeyen gittik ve yolda tekrar tartışmaya başladık, tartışma sırasında eski eşim Özgül Zonturlu otomobilde bulunan bana ait ruhsatsız tabancayı alarak kendisini vuracağını söyledi, o esnada engel olamaya çalıştım ancak yaşanan kargaşada bir anda tabanca ateş aldı" dedi.

Otomobilde yaşananlara tanık olan ve koruma altına alınan 6 yaşındaki Hiranur psikolog gözetiminde alınan ifadesinde annesinin kendisini vurduğunu iddia etti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Kendisini uyaran doktoru kameraya alıp tahrik etmişti! Provokatörlerin maskesi düştü
Son dakika haberi! Asgari ücret zammı için önemli açıklamalar: 2022 asgari ücret zam toplantısı yapıldı
Karadeniz gazından müjdeli haber: İlki 2022 yılında yapılacak
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
Mahkemeye gelen yanlış evrak bankayı yaktı! 150 bin liralık ‘Sehven’ verileri paylaşma cezası
Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kabusu sona erdi! Tarihin en kötü sezonu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Uygulama noktasından kaçan araçta kadın cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA