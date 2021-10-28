Uygulamalarda yakalanıyorlar!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Çocuk ve gençlerin korunmasa yönelik" uygulama kapsamında, 2 bin 469 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar esnasında çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

2 kişiye karantina ihlalinden idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında kontrol edilen 554 okul servis aracından, 9 okul servis aracına idari işlem yapıldı. Ayrıca kontrol edilen 360 umuma açık yerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.