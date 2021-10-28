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Giriş Tarihi: 28.10.2021 21:56

Uygulamalarda yakalanıyorlar!

ABBAS ÇAKAR
Uygulamalarda yakalanıyorlar!

Vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla  gerçekleştirilen uygulamalar  aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen  “Çocuk ve gençlerin korunmasa yönelik” uygulamada aranan 3 kişi  yakalanırken, karantina ihlali yapan  2 kişiye idari ceza uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Çocuk ve gençlerin korunmasa yönelik" uygulama kapsamında, 2 bin 469 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar esnasında çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

2 kişiye karantina ihlalinden idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında kontrol edilen 554 okul servis aracından, 9 okul servis aracına idari işlem yapıldı. Ayrıca kontrol edilen 360 umuma açık yerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

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Uygulamalarda yakalanıyorlar!
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