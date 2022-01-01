Uygulamaya takılan taksideki genç kız ile polisin ‘sabır’ sınavı.... "Haklı olarak yiyorum ve saygı duyuyorum”





"HAKLI OLARAK YİYORUM VE SAYGI DUYUYORUM"

Araç içerisinde sigara içerken durdurulup ceza yiyen ticari taksi şoförü, ekiplerden ceza makbuzu aldıktan sonra aracının yanına geldi. Gazetecilere konuşan taksi şoförü Taner Yurtdaş, "Haklı olarak yiyorum ve saygı duyuyorum. On numara. Olması gereken bu" dedi.