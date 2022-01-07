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Giriş Tarihi: 7.1.2022 13:57 Son Güncelleme: 7.1.2022 14:27

Uygunsuz görüntülerle şantaj ve yağmaya 4 ilde operasyon

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Uygunsuz görüntülerle şantaj ve yağmaya 4 ilde operasyon

Hatay Merkezli toplam 4 ayrı ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yağma suçundan 7 kişi gözaltına alındı. Kişilerin üst ve ikametinde yapılan aramalarda 172 gram uyuşturucu madde ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hatay'ın Merkez ilçesi Antakya'nın Bohşin mahallesinde işletmeciliğini A.İ. isimli şahsın yaptığı salça fabrikasına gelen şüpheliler A.İ.'den 35 bin lira değerinde 30 ton salça aldılar. Salçaları alıp ödemeye yapmayan şüpheliler, borçlarını ödememek için salça fabrikasının sahibi A.İ.'ye ait uygunsuz video görüntüleri şantaj yaparak silahla tehdit ettiler.

FABRİKA SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüphelilerin şantaj yapıp tehdit ettiği fabrika sahibi, İl Jandarma Alay Komutanlığı'na giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin kimliklerini tek tek belirledi. Kimliklerini belirlediği O.T. ile P.E., A.P., G.Y., K.K., M.T. ve A.D. isimli 7 şüphelinin suçu örgütlü olarak işledikleri belirleyen Jandarma şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Hatay Merkezli Antalya, Gaziantep ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda 172 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, daha sonra teknik takip sonucu Gaziantep'te yakalanan M.T.'nin aracında yapılan aramada 220 gram metamfematin ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen M.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Uygunsuz görüntülerle şantaj ve yağmaya 4 ilde operasyon
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