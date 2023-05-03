Uygunsuz Sonuç Filtresi Nasıl Açılır? Tablette, Telefonda ve Televizyonda Uygunsuz İçerik Güvenli Arama Kilidi Nasıl Etkinleştirilir?

Uygunsuz sonuç filtresi nasıl açılır, tek tuşla halledilebilecek bir özelliktir. Günümüzde bu özelliğe daha da ihtiyaç duyar olduk. İnternet sayesinde her yere erişim kolaylığı olunca Uygunsuz içerik kilidi nasıl açılır konusu da güncel olmaya başladı. Özellikle çocuğunuz varsa tablette, telefonda ve televizyonda uygunsuz içerikler ile karşılaşmak istemezsiniz. Buna yönelik geliştirilen Güvenli Arama kilidi nasıl açılır özelliği vardır. Bu özelliğe erişim ise güvenli arama ayarları nerede sorusu ile sağlanmaktadır.

Uygunsuz Sonuç Filtresi Nasıl Açılır?

İnternet günümüzde yaşamımızın her alanında var olan bir yapı olmuştur. Kendimizi internet olmadan düşünmek güç bile gelmektedir. Dolayısıyla iş yerlerimizde, evlerimizde, sosyal aktivitelerimizde olmazsa olmaz bir şey varsa o da internet olmuştur. Böylece interneti kullanan kitlede oldukça geniş bir hal almıştır. Buna ithafen interneti kullanan yaş grubunun da değiştiğini söyleyebiliriz. İlkokul bire giden bir çocuğun bile internet ortamını kullanabildiğini söyleyebiliriz. İnternet güzel işlere imza attığı gibi bazı uygunsuz içeriklere de erişimi kolaylaştırmıştır. Çocuklarımızı bu içeriklerden uzak tutmak için uygunsuz sonuç filtresi vardır.

Tablette Uygunsuz İçerik Güvenli Arama Kilidi Nasıl Etkinleştirilir?

Günümüzde çocuklarımızın kullandığı bilişim aracı genelde tablettir. Tablet üzerinden ders dinleyebilir, oyun oynayabilir, sosyal medya kullanabilir, haberleşme sağlayabilir ya da araştırma yapabilirler. Dolayısıyla bir yetişkinin telefondan sağlamış olduğu her şeyi çocuklar tablette de gerçekleştirmektedir. Bu gibi aktiviteler gerçekleşirken güvenli aramanın açık olması hem çocuklar için sağlıklı olacaktır hem de anne ve babaların aklı çocuğunda kalmayacaktır. Tablette uygunsuz sonuç filtresi açma aşamaları:

Google Uygulamasını Açın

Ayarlar Kısmından Güvenli Aramaya Tıklayın

Güvenli Arama Özelliğini Aktifleştirin

Telefonda Uygunsuz İçerik Güvenli Arama Kilidi Nasıl Etkinleştirilir?

Telefon günümüzde çok sık kullanılan teknolojik bir araca dönüşmüştür. Telefon sayesinde gün içerisinde halletmemiz gereken tüm her şeyi halledebilir hale geldik. Telefon bu özelliği sayesinde tüm insanlığın kullanım alanına girmeye başlamıştır. Artık 18 yaşını doldurmamış bireylerin bile kendine özgü telefonları olmaya başlamıştır. Bu bireyler bazen telefon ile internete girerken uygunsuz içerikler ile karşılaşmaktadır. Ebeveynler bunun önüne geçmek için telefonda uygunsuz sonuç filtresini açmak isteyecektir. Açma işlemi şu şekildedir:

Google Uygulamasını Açın

Ayarlar Kısmından Güvenli Aramaya Tıklayın

Güvenli Arama Özelliğini Aktifleştirin

Televizyonda Uygunsuz İçerik Güvenli Arama Kilidi Nasıl Etkinleştirilir?

Televizyon her evin olmazsa olmaz bir nesnedir. Bu nesne sayesinde film izleyebiliriz, dizi izleyebiliriz, akşamları haberleri takip edebiliriz ya da gündüz kuşağındaki programları izleyebiliriz. Artık televizyonlarımıza interneti bağlayabildiğimiz için telefon ve tablette olduğu gibi uygunsuz içerikler ile karşılaşmamız mümkündür. Bu durum yaşanmaması için televizyonda da uygunsuz sonuç filtresini açabiliriz. Açma işlemi şu şekildedir: