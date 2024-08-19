Uygur Kardeşler Ağustos Fuarı’nda Pazar’a renk kattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla düzenlenen etkinlik ve gösterilerle tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve açıldığı günden itibaren yüz binlerce misafirini ağırlayan şahane fuar, şahane bir programa daha ev sahipliği yaptı.

Yılların eskitemediği televizyon klasiği "Şahane Pazar", Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunumuyla KAFUM Fuar Alanında bir kez daha seyirci karşısına çıktı. Süheyl ve Behzat Uygur'un sıcak ve samimi sunumları, fuar alanını dolduran kalabalığı kahkahalara boğdu. Programın klasikleşmiş skeçlerinin yanı sıra, güncel espriler ve interaktif bölümlerle de izleyiciler programa dâhil edildi. Uygur kardeşler, geçmişten bugüne uzanan bir köprü kurarak, programı izleyen herkesi hem güldürdü hem de düşündürdü.

Gecenin sonunda fuar alanından ayrılan seyirciler, yüzlerinde bir tebessümle hatıralarında yer edecek bu etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür etti. Geleneksel Türk mizahının usta isimleri Süheyl ve Behzat Uygur, 25 Ağustos Pazar günü de KAFUM Fuar Alanında izleyicileriyle buluşacak.