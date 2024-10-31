Uyku Apnesine Hangi Bölüm Bakar? Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir?

Uyku apnesi tanısında kullanılan en temel yöntem, polisomnografi (uyku testi) adı verilen testtir. Polisomnografi, uyku sırasında vücut fonksiyonlarının (solunum, kalp atışı, beyin dalgaları, kas hareketleri) ölçüldüğü ve kaydedildiği bir testtir. Bu test genellikle uyku laboratuvarında yapılır, ancak bazı durumlarda evde de yapılabilen taşınabilir cihazlarla da gerçekleştirilebilir. Bu takibi uyku apnesine hangi bölüm bakar, hangi doktora gidilir gibi konular önem arz eder.

Uyku Apnesine Hangi Bölüm Bakar?

Uyku apnesi, uyku sırasında solunum yollarının daralması veya tamamen tıkanması nedeniyle nefes almanın geçici olarak durması durumudur. Solunum durması esnasında kandaki oksijen seviyesi düşer ve bu da vücudun uyanmasına yol açar. Genellikle hasta bu uyanmaları hatırlamaz; ancak her solunum durması uyku bölünmesine ve uyku kalitesinin düşmesine neden olur.

Uyku apnesi için hangi bölüme başvurmanız gerektiği konusunda ilk olarak aile hekiminizden de destek alabilirsiniz. Aile hekimi, belirtilerinizi değerlendirerek sizi uygun uzmanlık alanına yönlendirebilir.

Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir?

Uyku apnesi gibi uyku bozukluklarının teşhis ve tedavisi için göğüs hastalıkları veya kulak burun boğaz (KBB) bölümlerine başvurulabilir. Hangi bölüme gitmeniz gerektiği, semptomlarınızın türüne ve durumunuzun ciddiyetine bağlı olarak değişebilir.

•Göğüs Hastalıkları: Uyku apnesi, solunum yollarıyla ilgili bir bozukluk olduğu için, göğüs hastalıkları uzmanları bu konuda en sık başvurulan doktorlardandır. Göğüs hastalıkları bölümü, özellikle obstrüktif uyku apnesi tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynar.

•Kulak Burun Boğaz (KBB): KBB uzmanları, solunum yollarının fiziksel yapısını inceleyerek uyku apnesine yol açan anatomik problemleri değerlendirir. Eğer burun, boğaz veya geniz bölgesindeki yapısal sorunlardan kaynaklanan bir tıkanma söz konusuysa, KBB uzmanları tedavi için yönlendirmeler yapabilir.

•Nöroloji: Merkezi uyku apnesi gibi beyinden kaynaklanan uyku apnesi türleri için nöroloji bölümü devreye girebilir. Bu tür durumlarda beyin ve sinir sistemi ile ilgili incelemeler yapılır.

•Psikiyatri: Uyku bozuklukları, stres, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlarla da ilişkilendirilebilir. Psikiyatri bölümü, uyku apnesinin psikolojik boyutunu değerlendirebilir.