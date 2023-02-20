Haberler Yaşam Haberleri ‘Uyku bana haram’
Giriş Tarihi: 21.2.2023

‘Uyku bana haram’

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Uyku bana haram’
Kahramanmaraş'ın Şeyh Adil Mahallesi Muhtarı Şahin Çayır, deprem olduğu andan beri muhtarlık ofisinden ayrılmıyor. Çok sayıda yakınını deprem nedeniyle kaybeden Çayır, mahallelinin ihtiyaçları karşılamaya ve yardımları ulaştırmaya çalışıyor. SABAH'a konuşan Çayır, "Her yer enkaza dönmüşken ben nasıl kendimi düşünebilirim. Uyumak yok, uyku bana haram. Mahallem için ne yapabilirim diye düşünmekten psikolojim bozuldu. Buradan da ayrılmayacağım. Vatandaşlarım neye ihtiyacı varsa temin etmeye çalışıyorum. Çok şükür vatandaş, millet olarak dimdik ayaktayız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Diyanet’ten gazeteci Altaylı hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
Bir Küçük Gün Işığı'nda Dila’nın tehlikeli oyunu
CHP’li vekillerin ‘istismar’ dönüşümü: Kentsel dönüşümü engellediler! Deprem bölgesinde siyaset yaptılar...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
‘Kapıyı açtığımda karşımda Nurdağı’nı gördüm’
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Uyku bana haram’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA