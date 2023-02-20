Kahramanmaraş'ın Şeyh Adil Mahallesi Muhtarı Şahin Çayır, deprem olduğu andan beri muhtarlık ofisinden ayrılmıyor. Çok sayıda yakınını deprem nedeniyle kaybeden Çayır, mahallelinin ihtiyaçları karşılamaya ve yardımları ulaştırmaya çalışıyor. SABAH'a konuşan Çayır, "Her yer enkaza dönmüşken ben nasıl kendimi düşünebilirim. Uyumak yok, uyku bana haram. Mahallem için ne yapabilirim diye düşünmekten psikolojim bozuldu. Buradan da ayrılmayacağım. Vatandaşlarım neye ihtiyacı varsa temin etmeye çalışıyorum. Çok şükür vatandaş, millet olarak dimdik ayaktayız" dedi.