Uyku düzensizliği sağlığı olumsuz etkiliyor

Gece sık sık uyanmak ve tekrar uykuya dalamamak kişinin sağlığını kötü etkiliyor. ABD'li uyku uzmanı Dr. Biquan Luo, gecenin bir yarısı uyanınca neler yapılması gerektiğini sıraladı. Yataktan hemen çıkmalı, rahatlamaya çalışıp yeniden uykuya dalmalı. Ayrıca nefes egzersizlerine başvurulabilir. Hemen telefona sarılmak konusunda uyaran Luo, ''Saati kontrol etmek stresi artırıp uyumayı zorlaştırır. Eğer bir de telefondan baktıysanız oradaki içerikler sizi uyarıcı nitelik taşıdığından rahatlayıp uyumaktan daha da uzaklaşırsınız'' dedi. ABD Ulusal Uyku Vakfı'nın tavsiyeleri ise, her gün aynı saatte uyanmak, yemek saatlerini değiştirmek, parlak ışığa ne zaman maruz kalınacağını seçmek, melatonin takviyesi almak, egzersiz yapmak ve sabahları kafein alımını azaltmak olarak sıralandı.