Uykuda annesini öldürdü, ‘içimden geldi’ dedi

Erzurum'da 25 yaşındaki Ahmet Yavuz Köşebent, Aziziye ilçesinde ailesiyle yaşadığı evde dehşet saçtı. Sabah saatlerinde annesi Serpil Köşebent'i uykuda boğazından bıçaklayarak öldüren cani evlat, hakim karşısına çıktı.



Köşebent'in emniyette verdiği ilk ifadede de ise annesini öldürmesinin hiçbir gerekçesi olmadığını söyleyerek; "İçinden bir ses annemi öldürmem gerektiğini söyledi. Uyurken boğazını kestim. Babamı da öldürecektim, komşuya kaçtı.



Onu da bıçakladım" dedi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Yavuz Köşebent'in bıçakladığı baba Nevzat Köşebent ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Evladı tarafından boğazı kesilerek öldürülen anne ise kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.