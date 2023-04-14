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Giriş Tarihi: 14.4.2023 13:37 Son Güncelleme: 14.4.2023 13:54

Uykuda annesini öldürdü, ‘içimden geldi’ dedi

Erzurum’da annesini öldüren babasının da ağır yaralayan 25 yaşındaki genç, cinayeti işlemek için hiçbir sebebini olmadığını ifade etti. Cani, "İçimden bir ses anneni öldür dedi" diyerek cinayet sebebini açıkladı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Uykuda annesini öldürdü, ‘içimden geldi’ dedi

Erzurum'da 25 yaşındaki Ahmet Yavuz Köşebent, Aziziye ilçesinde ailesiyle yaşadığı evde dehşet saçtı. Sabah saatlerinde annesi Serpil Köşebent'i uykuda boğazından bıçaklayarak öldüren cani evlat, hakim karşısına çıktı.

Köşebent'in emniyette verdiği ilk ifadede de ise annesini öldürmesinin hiçbir gerekçesi olmadığını söyleyerek; "İçinden bir ses annemi öldürmem gerektiğini söyledi. Uyurken boğazını kestim. Babamı da öldürecektim, komşuya kaçtı.

Onu da bıçakladım" dedi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Yavuz Köşebent'in bıçakladığı baba Nevzat Köşebent ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Evladı tarafından boğazı kesilerek öldürülen anne ise kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Uykuda annesini öldürdü, ‘içimden geldi’ dedi
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