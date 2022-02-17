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Giriş Tarihi: 18.2.2022

Uykuda dijital soygun

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uykuda dijital soygun

Ankara'da akıl almaz siber soygun: K.H. uyumadan telefonuna gelen ‘son dakika’ yazılı linke tıkladı. Soyguncular, yazılımla K.H’nin cep telefonunu ele geçirdi. Hesabından 82 bin TL çekti

Dijital dünya, gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi dolandırıcılık ve riskli olayların merkezi haline geldi. Ankara'daki inanılmaz olayda, arkadaşından geldiğini sandığı linki tıklayan K.H., uyuduğu sırada telefonundaki bankacılık uygulamasından 82 bin lirasını kaptırdı. Banka hesabından 82 bin liralık kredi çekildiğini fark eden K.H., Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube'ye başvurdu. K.H.'nin telefonu incelemeye alındı. Dolandırıcıların, K.H.'nin telefonunu zararlı yazılımla ele geçirip, telefonun sahibi gibi istedikleri işlemi rahatça yaptığı ortaya çıktı. Siber hırsızlar özellikle gece saatlerini beklemiş, telefon sahibinin uyuyup uyumadığını cep telefonu kamerası, ses ve uzun süre işlem yapılmamasından hesap ederek olayı gerçekleştirmişti. Dolandırıcılar, K.H.'nin uyanmaması için de telefonu titreşimden çıkarıp sessize aldı. Telefondaki mobil bankacılılık uygulamasına giriş yaparak online kredi çekti ve hesaplarına aktardı. Bankadan gelen onay mesajlarını ve telefon görüşmelerini silmeyi de ihmal etmedi. Siber Polis, hiçbir şekilde bir araya gelmeyen, birbirlerini tanımayan ve tanınmamak içinde takma ad kullanan 10 kişiden 8'ini İstanbul ve Kocaeli'nde yakaladı.

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Uykuda dijital soygun
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