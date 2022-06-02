Uykuda gelen felaket: 3 ölü

Doğu Anadolu'da etkisini artıran sağanak yağışlar can aldı. Kars'ta, yağışların en etkili olduğu merkeze bağlı Verimli Köyü'nde yaşayan Budak ailesinin evinin toprak damı, yağışlar nedeniyle dün sabaha karşı çöktü. Uykuda yakalandıkları göçükten kurtulmayı başaran 12 yaşındaki Sibel Budak, köylülerden yardım istedi. Köylüler ilk müdahalede bulunurken, köye gönderilen AFAD ekipleri, enkazı kaldırınca anne Songül Budak (36) ile oğulları Bedirhan Budak (10) ve Bora Budak'ın (8) cansız bedenlerine ulaştı. Yaralı kurtulan Sibel ise hastanede tedavi altına alındı. Hasar gören evler tahliye edilirken, SABAH'a konuşan Verimli Köyü Muhtarı Burhan Ayırkan, "Yağmur çok şiddetli yağıyordu. Kolonlar kırılınca maalesef evin damı çökmüş. 3 kişi hayatını kaybetti. Çok üzgünüz" dedi.