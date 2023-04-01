Uykuda yangına yakalandı, ikinci kattan atlayarak canını kurtardı

Olay, sabah saatlerinde Cide'nin Çayüstü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangına evin ikinci katında uyurken yakalanan ev sahibi Özden Akman (60), sesleri fark ederek uyandı. Alevlerin evi sardığını gören Özden Akman, ikinci kattaki pencereden atlayarak kurtuldu. Akman'ın vücudunda küçük çapta yanıklar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.