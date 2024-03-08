Uykusuzluk şeker hastalığı riskini artırıyor

İsveç'te yapılan araştırma, az uyku uyumanın tip 2 diyabet hastalığına neden olduğunu ortaya koydu. Uppsala Üniversitesi'nden bilim ekibi, yaklaşık 250 bin İngiliz'in sağlık verilerini takip etti. JAMA Network dergisinde yayınlanan çalışmada, uyku eksikliği ile tip 2 diyabet arasındaki bağlantının 'sağlıklı bir diyet uygulayan bireylerde bile devam ettiği' belirtildi. Her gece 6 saatten az uyumanın şeker hastalığı riskini yüzde 16 artırdığı kaydedildi. Araştırmayı yürüten Dr. Christian Benedict, "Ben uykuya öncelik verilmesini tavsiye ediyorum" dedi.