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Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:31 Son Güncelleme: 13.12.2022 11:31

Uyumak Abdesti Bozar Mı? Uyuyunca Abdest Bozulur Mu, Uyku Namaz Abdestini Etkiler Mi?

Halkımızın merak ettiği uyumak abdesti bozar mı konusu Müslümanlar için önemli konulardan birisidir. Abdest Müslümanların, namaz kılmak, tavaf etmek gibi ibadetlerini yapabilmeleri için belli bir sıra içerisinde ilk önce niyet ederek ellerini, yüzlerini, kollarını, ayaklarını yıkayıp bazı bölgeleri de mesh ederek yaptıkları ibadet öncesi arınma ve temizliktir. Gece namaza kalkanların özellikle dikkat etmesi gereken bir konu olan uyku abdesti bozar mı sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlanmıştır. Bu yazımızda dinimiz hükümlerine göre uyuyunca abdest bozulur mu konusunu inceleyeceğiz.

Uyumak Abdesti Bozar Mı? Uyuyunca Abdest Bozulur Mu, Uyku Namaz Abdestini Etkiler Mi?

Uyumak abdesti bozar mı konusu en çok merak edilen sorulardan birisidir. Çünkü ibadetleri yapmadan önce abdest alınarak temizlenmek dinimizce şarttır. Müslümanlar namaz kılmak, Kur'an okumak, tavaf etmek gibi ibadetleri yapmadan evvel abdest almak durumundadır. Abdesti bozan haller içinde olan uyku abdesti bozar mı sorusu insanların kafasına takılmaktadır. Peki, uyumak abdesti bozar mı?


Uyumak Abdesti Bozar Mı?


Halkımızın merak ettiği "Uyumak abdesti bozar mı?" sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği yanıt şöyle; "Uykunun abdesti bozup bozmamasındaki ölçü, bir yere sağlam bir pozisyonda oturup oturmamaktır. Buna bağlı olarak yan tarafımız üzerine, sırtüstü veya yüzüstü yatarak uyumak abdesti bozar. Namaz da değilken de secdedeymiş gibi durarak da uyuya kalmak abdesti bozan bir başka haldir. Fakat, uyku ile uyanıklık arasında olmak veya yere sağlam bir pozisyonda oturmuş olmak ve eklem yerleri gevşememiş bir durumdayken uyumak abdesti bozmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 53). Bu açıdan mesela yolculuk sırasında oturarak seyahat eden kişilerin, dik durumda otururken uyumaları abdestlerini bozulmaz."


Uyku Abdesti Bozar Mı?


Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, uykuya dalmak, uyuya kalmak abdesti bozar mı sorusuna cevap verdi. Hatipoğlu, bir insanın uzanarak ya da sırtını bir yere yaslayarak uykuya dalması durumunda abdestin bozulacağını dile getirdi. İşte Nihat Hatipoğlu'nun o açıklaması;
SORU: Uykuya dalmak abdesti bozar mı?
CEVAP: Eğer böyle bir tarafa uzanırsanız ve yahut sırtınızı bir yere yaslarsanız abdestiniz bozulur. Ama diyelim ki bağdaş kurmuş oturuyorsunuz ve hafif uykuya dalıyorsanız bundan dolayı abdestiniz bozulmaz. Abdesti bozan şey uykudan çok uyku halinde kişinin gaz çıkartma ihtimalidir. Affınızı diliyorum. Bir kişi gaz çıkarttığında abdesti bozulur. Eğer bu durum içerisinde olmadığınızda hafif uyuklama şekli abdesti bozmaz.


Uyuyunca Abdest Bozulur Mu?


Hadis kaynaklarında uyku ve abdest konusu ile ilgili pek çok hadisi şerif bulunmaktadır. Hz. Peygamber namaza çok önem vermiş, namazın anahtarı diye isimlendirdiği abdestin önemini de Müslümanlara açıklamıştır. Konuyla ilgili bazı hadislere göz gezdirelim.
- "Secde hâlinde iken uyuyan bir kimseye, yanı üzere yatmadığı sürece abdest almak gerekmez. Yanı üzere yattığı takdirde ise mafsalları gevşemiş olur." Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir, Neylü'l-Evtâr, I, 193

- "Oturarak uyuyan kimsenin abdest almasına gerek yoktur. Çünkü abdest alma gereği yanı üzere yatarak uyuyan kimse içindir. Zira yanı üzere yatarak uyuyan kimsenin mafsalları gevşer." Ebu Dâvud, Tirmizî ve Darekutnî rivayet etmişlerdir. Neylü'l-Evtâr, I, 193

- "Oturarak, ayakta veya secde ederek uyuyan bir kimse yanını yere koymadığı sürece abdest almak vacip olmaz." Ebu Dâvud, Müslim ve Tirmizî rivayet etmişlerdir. Neylü'l-Evtâr, I, 193

- "Resulullah (a.s.m)'ın ashabı yatsı namazını beklerlerken oturarak uyurlar, sonra da abdest almaksızın namaz kılarlardı." Bu hadisi İbni Adiyy rivayet etmiştir. Nasbu'r-Râye, 1,45. Aynı şekilde Beyhaki'de Huzeyfe b. el-Yemân'dan buna benzer bir hadis rivayet etmiştir.

- Oturarak uyuyan kimsenin abdest almasına gerek yoktur. Ancak yanını yere koyarak uyuyan kimsenin abdest alması gerekir." Fethu'l-Kadîr, I, 33

- "Teyzem Meymûne'nin yanında uyudum. Resulullah (a.s.) namaz kılmak üzere kalktı. Ben de onun sol tarafına durdum. Elimden tutup beni sağ tarafına durdurdu. Uykuya dalacak gibi olduğumda benim kulak yumuşağımı yakalardı." İbni Abbas devamla dedi ki: "Böylece on bir rekât namaz kıldı." (8)

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Uyumak Abdesti Bozar Mı? Uyuyunca Abdest Bozulur Mu, Uyku Namaz Abdestini Etkiler Mi?
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