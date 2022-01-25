Uyurken elinden düşürdüğü sigara hayatına mal oldu





'GAYRET ETMİŞ ANCAK EVDEN ÇIKAMAMIŞ'



Sezen'in eniştesi Necdet Yamçılar (55), "Gayret etmiş ama evden çıkamamış. Sobanın yanına doğru bir hamle yapmış, fakat tüten dumanda boğulmuş. Bir kısmı da yanmış." dedi. Hayri Sezen'in evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin de evli olan kızının yanına torununu görmeye gittiği öğrenildi.



Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.